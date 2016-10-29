Diğer
Kategoriler

Ağız kanserine dikkat

Ağız kanserleri denildiğinde aslında hem ağız boşluğunun içinde hem de ağzın gerisinde yer alan orofarenks denilen bölgede görülen kanserlerin akla geldiğini belirten Diş Hekimi Zafer Kazak, bu kanserlerin dilde, dişte, diş etinde, kemikte, orofarenk denilen boğazın ve dilin gerisinde yer alabildiği gibi dudakta da yer alabilen bir hastalık olduğunu söyledi.

Ağız kanserine dikkat

29 Ekim 2016 11:03

Medicadent Diş Sağlığı Klinikleri Kurucusu ve Global Diş Hekimleri Derneği Başkanı Diş Hekimi Zafer Kazak, “Ağız kanserlerinin çoğunluğu 45 yaşın üzerinde ortaya çıkar ve erkeklerde oluşma olasılığı kadınlara oranla 2 kat fazladır. Kimi zaman hiç belirti vermezken kimi zaman hayat kalitesini düşürmeyecek kadar belirti verir ilerleyen vakalar da sadece varlığı yani ağızda hissedilen büyüklüğü hastaya sorun oluşturur” dedi.

Diş Hekimi Kazak, ağız kanserin de ortaya çıkan belirtileri şöyle sıraladı:
“Ağızda acı veya tarifsiz bir ağrı, diş etlerinde, dilde veya ağız içindeki veya etrafında beyaz veya kırmızı renkli alanlar, ağız içinde dil ile hissedilebilen hassas, tahriş olmuş, kabarık veya kalınlaşmış alanların olması, ağızda veya boğazda tekrarlayan kanamalar ve iyileşmeyen yaralar, seste boğukluk veya boğazda yutulamayan cisim hissi, çiğneme ve yutma güçlüğü, dil ve çene hareketlerinde zorlanma, dil veya ağızın diğer bölgelerinde his kaybı, uyuşukluk, alt veya üst çenede meydana gelen şişlikler ve bunun sonucu mevcut protez uyumunun bozulması, ağız içinde sürekli beyaz lekeler (lökoplaki) veya kırmızı lekeler (eritroplaki) ortaya çıkması”.
Ağız içinde çıkan beyaz veya kırmızı lekelerin öncü kanser koşulları (ardından kanser görülmesi muhtemel koşullar) olarak onaylanabileceğini belirten Kazak, "Saydığımız belirtilerin herhangi birini fark eden kişi doktor veya diş hekimlerine muayene olmalıdır" şeklinde konuştu.

Etiketler: Ağız kanseri, Diş Hekimi Zafer Kazak


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SAĞLIK VİDEO GALERİ
SAĞLIK FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!