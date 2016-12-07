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"Ağız ve diş sağlığı engelli bireylerde daha da önemli"

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli bireylerde ağız ve diş sağlığı konusunda bir açıklama yapan İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Dt. Hilal Ekşi, sağlıklı insanlarda dahi büyük öneme sahip olan ağız ve diş sağlığının, engelli bireylerde daha da önemli olduğunu söyledi.

&quot;Ağız ve diş sağlığı engelli bireylerde daha da önemli&quot;

07 Aralık 2016 12:35

Engelli bireyler için koruyucu sağlık hizmetlerinin son derece büyük önem taşıdığını ifade eden İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Dt. Hilal Ekşi, “Bu hastalar ağız-diş hastalıkları açısından yüksek risk gurubunda. Tedavi uygulama sürecinde yaşanılan zorluklar, girişimsel tedavileri kısıtlıyor. Bu bireylerin, mevcut diş eksikliklerinin tedavisinde kullanılan protetik restorasyonları ve apareyleri kullanabilme toleransları da zayıf” dedi.

Engellilerde ağız ve diş sağlığı nasıl korunur?
Engelli bireylerin beslenmekte sorun yaşadıklarını, ayrıca ağız ve diş sağlığını koruyabilmek için engelli bireylerin tükettikleri besinlere de dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Dr. Dt. Ekşi, “Engelli bireylerin beslenmesinde karbonhidrattan zengin gıdalar daha az tercih edilmeli. Biberonla beslenenlerde şeker ilaveli içecek ve yiyeceklerden uzak durulmalı, hatta gece beslenmeleri mümkünse kaldırılmalı. Şeker ve karbonhidrat içeren gıda maddeleri yemek aralarında değil, ana öğünlerde tüketilmeli. Diş fırçalama yapılamıyorsa yemek sonrası ağız çalkalatılmalı ya da gıda artıkları silinerek temizlenmeli. Şurup formundaki ilaçlar şekerli olduğundan bu ilaçları kullananlar daha sık diş hekimini ziyaret etmeliler. Çürük oluşumunun ana etkeni diş yüzeyinde kalan yapışkan, şekerli ve asitli yiyecekler olduğundan, beslenme listelerinden bu gıdalar uzak tutulmalı. Çürük riskinin fazla olması ve zamanla yaşanılan diş kayıpları neticesinde konuşma bozukları da meydana gelebiliyor. Bu durum bireylerin eğitim ve sosyal hayatında sorunlara sebep olabiliyor” ifadelerini kullandı.

Engellilerde diş bakımı nasıl yapılmalı?
Engelli bireylerin diş bakımı için dikkat edilmesi gerekenleri de sıralayan Dr. Dt. Ekşi, “Dişlerin ağızda sürmesiyle birlikte, ebeveynler ya da bakıcılar beslenme sonrasında nemli bir tülbent ile dişleri temizlemeli. İki yaşından itibaren küçük ve yumuşak kıllı bir diş fırçası ile diş bakımı yapılmalı. Bu arada dişlerle birlikte dilin de fırçalanması gerekir. Bu noktada elektrikli diş fırçaları ile özel dizayn edilmiş fırçalar kullanım kolaylığı sağlayabilir. Çürük riskinin önüne geçmek için flor uygulamaları yapılabilir. Bu alanda genellikle hekim tarafından uygulanan jel formlar tercih ediliyor. Daimi dişlerin sürmesine takiben fissür örtücü uygulaması da yapılmalı, düzenli kontrol muayeneleri sağlanmalı” dedi.
 

Etiketler: Dentaydın, Dr. Dt. Hilal Ekşi, engelli diş tedavisi, İstanbul Aydın Üniversitesi


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