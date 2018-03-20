Ağız ve diş sağlığı için dikkat edilmesi gerekenler

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Osman Çetin, en çok rastlanan diş rahatsızlıkları ve tedavi yöntemlerini anlattı. Dr. Çetin, “En iyi diş, doğuştan sahip olunan kendi dişlerimizdir. Ancak çürüme, beslenme, stres, hastalık ya da kaza gibi nedenlerle diş, diş eti ve çene zarar görmektedir. Bu yüzden de dişle alakalı birçok hastalık ortaya çıkmaktadır” dedi.

Dr. Çetin, diş, diş eti ve çene hastalıkları hakkında en çok merak edilen soruları şöyle yanıtladı.

20 yaş dişi nedir ve mutlaka çekilmesi gerekir mi?

Dr. Çetin, "20 yaş dişleri ağızda en sonda yer alan dişlerdir. Ulaşılması ve görülmesi zor olan bir bölgede olduklarından dolayı fırçalanması ve bakımı diğer dişlere göre daha zor olabilmektedir. Yetersiz fırçalamaya bağlı olarak 20 yaş dişleri kolayca çürüyerek ağrılara ve ağız kokusuna yol açmaktadır. Herhangi bir soruna yol açmasa bile diğer dişlerin düzgün sıralanmaları için 20 yaş dişlerinin ortodontik tedavi amacıyla çekilmeleri gerekebilir. Eğer herhangi bir sorun oluşturmuyorsa ve fonksiyon görüyorsa 20 yaş dişlerinin çekimi gerekmez" dedi.

Cerrahi çekim sonrası çok ağrı ve şişme olur mu?

Dr. Çetin, "Uzman ellerde yapılan cerrahi sonrası hastalarımızda genellikle bu şikâyetlerle karşılaşmamaktayız. Uyulması gerekenlere hastalarımız dikkat ederlerse herhangi bir komplikasyon olmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Yemek yerken ya da esnerken duyulan kulaktaki çıtırtı sesi tedavi edilebilir mi?

Dr. Çetin, alt çeneyle üst çeneyi birbirine bağlayan çene eklemindeki kemiksel ve yumuşak dokularda görülen rahatsızlıklardan olduğunu kaydederek, "Bu rahatsızlıkta sadece tıkırtı sesi gelmesi gibi basit semptomlardan çenenin kilitlenmesine kadar ciddi semptomlar gözlenebilir. Kaza, stres, yanlış tedavi gibi sebeplerden kaynaklanabilir. Tedavi edilmediği sürece çene eklemi rahatsızlığı giderek artabilir. Tedaviye erken başlanılması tedavi sürecini kolaylaştırır" diye konuştu.

Çenedeki kist ve tümör

Dr. Çetin, "Kistler, dişlerin köklerinde veya çene kemiğinin herhangi bir bölgesinde gelişebilen normalin dışındaki çenenin patojen yapılarıdır. Kist cerrahisi zorunlu bir işlem olup sadece ilaç kullanımı ile ne yazık ki, iyileşme sağlanamamaktadır. Bu nedenle çene cerrahları tarafından sınırları belirlenip bulundukları bölgeden cerrahi olarak çıkarılmaları gerekmektedir. Diş kisti operasyonları zamanında yapılmaz ve kist uzun zaman çene içerisinde kalırsa çene kemiğinde ciddi deformasyonlara neden olabilmektedirler. Bu nedenle tespit edilen kistlerin en kısa sürede çene cerrahı tarafından cerrahi olarak çıkarılmaları gerekir" dedi.

İmplant eski dişin yerini doldurur mu?

Dr. Çetin, "İmplant, çürük veya travma gibi herhangi bir nedenle kaybedilen diş dokusunun yerine uygulanan titanyum diş köküdür. Diş eksikliklerinin tedavisinde günümüzdeki en modern tedavi yöntemidir. İmplant işlemi her bir implant için yaklaşık 10 dakikadır. 10 dakika içerisinde hasta ağrısız bir şekilde bir implant yaptırıp koltuktan kalkabilmektedir. Ancak implant yapımı sonrası üstüne diş koyulması ortalama 3-4 ay sürmektedir" şeklinde konuştu.

Uyurken diş gıcırdatması

Dr. Çetin, "Özelikle uyurken ve hemen hemen çoğu kişide rastlanan diş gıcırdatması stres ve sinirden kaynaklanmaktadır. Halk arasında diş gıcırdatma olarak bilinen bu rahatsızlığın tıptaki adı bruksizm hastalığıdır. Genelde günlük yaşamda insanların maddi ve manevi sorunlardan kaynaklanan sinir ve stres neden olmaktadır. Hafife alınmayacak bir rahatsızlıktır ve mutlaka tedavi edilmelidir" ifadelerini kullandı.

Diş fırçası kullanım süresi

Diş fırçasının her altı ayda bir mutlaka yenisiyle değiştirilmelisi gerektiğini vurgulayan Dr. Çetin, "Çünkü altı ay kullanılmış bir diş fırçasının aşınması nedeniyle fırçalama işlemi etkin yapılamaz ve fırçalama esnasında diş ile dişeti dokularına zarar verebilir. Bunun yanında birçok neden daha sıralanabilir" dedi.

Ağız kokusunun sebebi

Ağız kokusunun çeşitli sebepleri olmakla birlikte dişten kaynaklanan kokular, diş aralarında kalan yiyecek artıklarından kaynaklanabildiğini belirterek Dr. Osman Çetin, yine diş çürükleri ve diş eti rahatsızlıkları da ağızda koku yapabilecceğini söyledi.