AĞLAMA ANNE 5. yeni SON BÖLÜM İZLE | Ağlama Anne 5. bölüm YENİ FRAGMANI | AĞLAMA ANNE İZLE (Atv, Youtube izle)

Başrollerini Birce Akalay, Özlem Yılmaz, Cansel Elçin gibi ünlü isimlerin paylaştığı Atv'nin yeni dizisi Ağlama Anne çarpıcı konusu ve olay örgüsüyle deyim yerindeyse ekranlara bomba gibi bir giriş yaptı... Henüz 4 bölümü yayınlanmış olan Ağlama Anne dizisi kısa sürede geniş çaplı bir hayran kitlesi kazandı. Ekran başındaki izleyiciler merakla Ağlama Anne konusu, Ağlama Anne oyuncuları, Ağlama Anne 5. bölüm yeni fragmanı yayınlandı mı? Ağlama Anne dizisi gibi başlıklarlarla araştırmaya başladı. İşte Ağlama Anne yeni son bölüm ve merak uyandıran tüm detaylar...

Ağlama Anne yeni bölümde neler olacak?

Alev'in eve girmesinin önüne Hasan duvar örer. Ancak Necmiye bu sefer kızını bırakmama konusunda kararlıdır.Hasan'a rağmen Alev'in yanında yer alır. Öte yandan Alya'nın zehirlenmesinin ardında Özlem olduğu ortaya çıkmıştır. Bu olay Adnan ve Özlem ilişkisini tamamen kopma noktasına taşır.

Adnan, Özlem'in Alya'yı görmesine dahi izin vermeyecektir. Ayrıca Alya'nın derdine düşen Adnan, Zeynep'i unutmuştur.Bu durum Adnan'ın başına gelenlerden haberi olmayan Damla'yı öfkelendirir.

Alev ise Zeynep'e gerçeği söyleme peşindedir. Ama Zeynep'in kendini asla kabullenmeyeceğini anlar. Tam dağılmıştır ki Özlem'in, Zeynep'in başına sardığı olay patlar. Alev, bunu kızına yapanlardan intikam almaya kararlıdır.

Ağlama Anne son bölümde neler yaşandı?

Alev'in korktuğu başına gelmiş, Adnan, Zeynep'in kızı olduğunu öğrenmiştir.

Adnan'ın öğrenmesiyle sadece Alev için değil birçok kişi için taşlar yerinden oynamaya başlar. Çetin, Nevzat'ın karşısında zor duruma düşer. Büyüyen Ali Osman tehdidine karşı Nevzat'la ters düşmemek zorundadır.

Özlem, Zeynep'in peşine düşer ve öğrendiklerinden sonra Zeynep'in canını yakmak için harekete geçer.

Bir türlü kızına ulaşamayan Alev ise, Zeynep'e yakın olabilmek için baba evine dönmeye karar verir!

'Ağlama Anne' Dizisinin Konusu

Ablası Alev'in evlilik dışı dünyaya getirdiği çocuğu Zeynep'i öldürmeye teşebbüs etmesinin ardından Zeynep'e sahip çıkan Damla, yıllar sonra ablası Alev'in hapisten çıkarak, kızını geri istemesiyle, hayatını verdiği Zeynep'i kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Büyüten mi annedir, doğran mı? sorusunu akıllara getien dizi de iki kız kardeşin verdiği annelik mücadelesinin arasına bir de Zeynep'in öz babası Adnan girecektir.

'Ağlama Anne' Dizisi Oyuncu Kadrosu

Oyuncular: Birce Akalay (Alev), Özlem Yılmaz (Damla), Cansel Elçin (Adnan), Sezin Akbaşoğulları (Özlem), Selim Bayraktar (Ali Osman), Ekin Mert Daymaz (Mert), Aslıhan Malbora (Zeynep), Turgay Kantürk (Çetin), Nihal Koldaş (Necmiye), Hüseyin Soysalan (Hasan), Lila Gürmen (Nedret), Burcu Gönder (Aydan), Ali Ersan Çebişli (Sabit), Osman Wöber (Nevzat), Mine Kılıç (Cansu), Saim Karakale (Özgür), Oktay Gürsoy (Tolga), Semra Dinçer (Kevser), Pelinsu Çiçeli (Pınar), Nisa Sofia Aksongur (Alya)