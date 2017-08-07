Ağlayan gözler yerini mutluluğa bıraktı

2012 yılında geçirdiği ameliyatla kafasına algılayıcı yerleştirilen ve harici olarak kullandığı işitme cihazıyla duyabilen minik Tahsin Efe Yılmaz’ın dünyası, 3 gün önce kaybolan cihaz sebebiyle sessizliğe gömülmüştü. Kafasındaki algılayıcıya rağmen harici cihaz olmadığı için duyamayan, duyamadığı için de konuşamayan Tahsin Efe'nin apartman görevlisi olan babası Halil Yılmaz, 6 bin 500 Euro değerindeki işitme cihazı için gözyaşları arasında hayırseverlerden yardım istemişti. İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) yaptığı haber sonrası ise tüm Türkiye minik Efe için seferberliğe başladı. Efe'nin tekrar duyabilmesi için yardım etmek isteyen duyarlı vatandaşlar Efe'nin yardım çığlığının yayınlandığı yayın organlarının telefonlarını kitledi. Bazı hastaneler ise minik Efe'ye yeni ve ileri teknolojili cihaz sağlamayı dahi teklif etti.

“Tatile gelen duyarlı vatandaş cihazı buldu”

Haberin yayınlanmasının ardından, geçtiğimiz hafta Gaziantep'ten gelen Antalya'ya tatile gelen Sezai isimli duyarlı bir vatandaşın, Efe'nin babasıyla birlikte Güllük caddesi üzerinde gezerken kulağından düşürdüğü cihazı tesadüfen bulduğu ve konakladığı otele bıraktığı ortaya çıktı. Haberi televizyonlardan izleyen duyarlı vatandaş, izlediği televizyon kanalını arayarak baba Halil Yılmaz'a ulaştı. Tatilci vatandaşın gözü yaşlı babaya, cihazın otelde olduğu haberini vermesi üzerine Yılmaz ailesi apar topar otele gitti.

“Gözyaşları yerini gülücüklere bıraktı”

Dün akşam otelde kaybolan cihaza kavuşan Yılmaz ailesinin ailenin yüzünde gülücükler açtı. Yetkililere teşekkür ederek sessizliğe gömülen evlerine giden Yılmaz ailesi, 3 gündür açık kaldığı için pili biten cihazın pillerini yeniledi. Büyük bir heyecanla minik Efe'nin kulağına cihazı takan babanın kelimesi 'oğlum' oldu. 3 gündür sessizliğe gömülen Efe ise sesi duyup babasına baktı, ağlayan gözler yerini gülen yüzlere bıraktı. Efe kulaklığı takar takmaz arkadaşlarıyla körebe oyununu oynadı, cihazı bulan amcasına da teşekkür etti.

Diğer kulağında da işitme problemi var

7 yaşındaki minik Efe, cihazı bulunduğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Minik Efe’nin diğer kulağında da işitme sorunu bulunduğundan dolayı konuşmakta zorluk çekmesi devam ediyor.

Apartman görevlisi baba Halil Yılmaz, "Çok mutluyum Efe’nin cihazının bulunmasından dolayı. Duyarlı vatandaşlarımız haberi görür görmez bize ulaştılar. Cihazımızı da bulduk çok mutluyuz. Cihaz kaybolduğundan beri çok üzgündük. Dün haberlerde yayınlanır yayınlanmaz 5 dakika içerisinde bize bulunduğuna dair telefon geldi. Allah kimseye böyle bir şey göstermesin. Kimsenin çocuğunu böyle durumlara sokmasın” dedi.

Kucağında küçük Tahsin Efe ile birlikte İHA'ya konuşan baba Halil Yılmaz, "Efe kulaklığını takar takmaz amca buldu dedi. Siz çekim yaptığını için amca buldu, amca getirdi diyerek tepki verdi. Bakmayın şimdi konuşmadı ama dün baya bir mutluydu ve konuştu. Sevinci çok yüksekti" diye konuştu.

Devlet 45 bin TL tutarındaki ameliyatın 25 bin TL'sini karşılıyor

Haberi görür görmez herkesin kendilerini aradığını dile getiren Baba Halil Yılmaz, Efe’nin diğer kulağında da işitme sorunu olduğunu ve maliyetinin 20 bin TL’yi bulduğunu söyledi. Yılmaz, "Sessizliğimize ses verdiler. Bütün herkes eş dost tanıdığımız tanımadığımız herkes aradı. Allah herkesten razı olsun. Cihazı taktığımız kulak sıkıntılıydı ama diğer kulakta da problem var. Diğer kulağında ameliyat olması gerekiyor. Bunun içinde imkan varsa ikinci kulağını ameliyat ettirip daha iyi duymasını istiyoruz. Diğer kulağı içinde ameliyat olup cihaz alınması gerekiyor. Bize yardımcı olmak isteyen olursa çok seviniriz. Diğer kulağı şuan az duyuyor. Bizler kadar duymuyor, cihaz takılı olsa daha iyi konuşacak. Efe konuşma olarak 2 yaşında şuan " dedi.

Diğer kulağının da duyması için cihazın olması gerektiğini belirten Baba Yılmaz, “Cihazın yarısını devlet karşılıyor. Cihazın, 45 bin TL gibi bir fiyatı var. 20 bin TL’yi bizim karşılamamız gerekiyor ama bunu da bizim karşılama durumumuz yok. İmkanım olsa bir saniye bile düşünmem” dedi.

Efe’nin kulaklığı taktığında çok mutlu olduğunu ifade eden Baba Halil Yılmaz, “Anlatılmaz bir duygu vardı Efe’de dün. Bulundu dediğimizde hemen gidip alalım dedi. Cihazı almaya gittiğimizde oradaki abileriyle sarmaş dolaş oldu. Çok mutluydu. Cihazı taktığımızdan beri yerinde de durmuyor. Arkadaşlarıyla sabahtan beri oynuyor, havuza girdi. Allah duyarlı insanlardan razı olsun” şeklinde konuştu.

Cihaz bulunduğu için çok mutlu olduklarını ifade eden Anne Raziye Yılmaz ise, "Dünden bu yana çok mutluyuz. Allah duyarlı vatandaşlarımızdan razı olsun Gaziantep’ten gelip bizi burada sevindiği için. Bulan kişi haberlerde görmüş ve bizi aradı. Dün akşamdan bu yana çok mutluyuz. Efe’de çok mutluluk var. Sabahtan kalktı, cihazını taktırdı ve televizyonu açtı. Anne artık duyuyorum TV’yi açayım mı dedi. Aç oğlum istediğin kanalı izle dedim bende. Daha sonra sizin geleceğinizi söyleyince hazırlık yaptı” diye konuştu.

Adem Akalan-Harun Erdoğdu