İstanbul 62’nci Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanıklar Milliyetçi Türkiye Partisi (MTP) İstanbul İl Başkanı Bilal Gökçeyurt ile Ercan Uçar ve şikayetçi Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni şikayetçi Yetvart Danzikyan hazır bulundu.

Duruşmada ilk kez ifade veren şikayetçi Danzikyan, sanıkların da içinde bulunduğu grubun Agos gazetesinin merkez binasının önüne bina kapalı iken siyah çelenk koyduklarını söyledi. Danzikyan, "Üzerlerinde de kendi örgütlerinin ismi vardı. Biz bunu sabah gelince gördük. Ben Genel Yayın Yönetmeniyim. Daha sonra çelenk koyma faaliyetini facebook üzerinden sanıkların paylaştığını gördük. Bize facebooktan hakaret ve tehditlerde bulunduğunu görünce şikayetçi olduk. Hrant Dink öldürülmeden önce de ‘Bir gece ansızın geliriz’ diyerek toplantılar yapmışlardı. Sonra da Hrant Dink’in başına gelen malumdur. Bu nedenle bu durumu biz tehdit olarak algıladık ve hepimiz tedirgin olduk. Şikayetçiyiz. Sanıklar cezalandırılsın" diye konuştu.

Basın açıklaması ve metinlerimizi genel başkanımız hazırlar

Danzikyan’ı tanımadığını belirten sanık Bilal Gökçeyurt, "Biz iki tane çelenk koyduk. Biri MTP, diğeri Turan Ocakları adınaydı. Biz kanunlara göre kurulmuş siyasi partiyiz. Örgüt kelimesini kabul etmiyoruz. Facebook üzerindeki paylaşımları ben yapmadım, kimin yaptığını bilmiyorum" dedi. Sanık Ercan Uçar ise söz konusu facebook hesabının kendisine ait olmadığını kaydederek, "Basın açıklamasını ve metinlerimizi genel başkanımız Ahmet Yılmaz hazırlamıştır. Benim bir ilgim yoktur" diye konuştu.

Danzikyan’ın avukatı kararın bozulmasını talep etti

Davayı karara bağlayan mahkeme, hakaret ve tehdit suçunun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle sanıkların beraatlerine karar verdi. Kararın ardından Danzikyan’ın avukatı Hakan Bakırcıoğlu’nun mahkemeye, ‘Sanıkların tehdit ve hakaret suçlarını işlediklerinin deliller ile sabit olduğunu’ belirten bir dilekçe sunarak kararı temyiz ettiği öğrenildi.

İddianameden

İddianamede 2 sanığın Agos Gazetesi-Vakfı önüne gelerek basın bildirisi adı altında açıklama yaptıkları, açıklama sırasında Ermenistan Devletine Karabağ bölgesinde uygulamış olduğu vahşet niteliğindeki uygulamalardan Yetvart Danzikyan’ın yayın yönetmenliğini yaptığı gazeteyi sorumlu tutan nitelikte ifadeler kullandıkları anlatılmıştı.

"Bir gece ansızın Agos gazetesine gelebiliriz"

İddianamede, sanıkların açıklamalarında geçmiş dönemlerde öldürülen Hrant Dink’i anımsatarak "Bir gece ansızın Agos gazetesine gelebiliriz" dedikleri ve yapmış oldukları basın açıklaması adı altındaki konuşma metnini aynı gün internet sayfasında yayınladıklarına yer verilmişti. Sanıkların 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 9 aydan 4 yıla kadar hapisleri isteniyordu.

Başak Akbulut

