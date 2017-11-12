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Ağrı 1970 Spor 3 puanı 3 golle aldı

Bölgesel Amatör Liginde Mardin 47 Spor’u ağırlayan Ağrı 1970 Spor, maçı 3-0 kazandı.

Ağrı 1970 Spor 3 puanı 3 golle aldı

12 Kasım 2017 23:10

Vali Lütfi Yiğenoğlu Stadyumu’nda saat 13.00’te başlayan maçta ev sahibi ekip 24. dakika da Selman Yıldız’ın golü ile 1-0 öne geçti. Golden sonra etkisini arttıran Ağrı 1970 Spor 41. dakikada Hicabi Demir’in şık vuruşu ile skoru 2-0 yaptı. Maçın ikinci yarısına oldukça etkili başlayan Ağrı 1970 Spor, çok sayıda pozisyonu değerlendiremedi. Maçta yüzde yüzlük gol pozisyonlarını kurtaran konuk Mardin 47 Spor kalecisi kalesinde adeta devleşti. 90. dakika Tunahan Bilgin’in attığı gol ile skor 3-0 oldu. Golden sonra sevinç gözyaşı döken Tunahan Bilgin, gol sevincini saha kenarında maçı izleyen bedensel engelli Kubilay Atar’a sarılarak yaşadı. Maç bu skorla sona erdi. Maçı yaklaşık olarak 7 bin taraftar izledi.

Ağrı 1970 Spor aldığı bu galibiyetle puanını 22’ye çıkardı.

Maç sonu açıklamalarda bulunan Ağrı 1970 Spor Teknik Direktörü Mustafa Kalafatoğlu, maçın zorlu geçtiğine değinerek rakip takım Mardin 47 Spor’un direndiğini söyledi. Kalafatoğlu, “Bizim için keyif verici bir maç oldu, taraftarlarımız arkamızdaydı. Futbolcularımı ve taraftarlarımızı kutluyorum. Bizim için önemli olan 3 puanı almaktı. Çok gol kaçırdık, sağlık olsun. Önümüzde ki maçlara bakacağız” dedi.

Abdullah Söylemez
 

 

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