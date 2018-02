Ağrı 1970 Spor namağlup şampiyonluğa yürüyor

2 yıldır Bölgesel Amatör Ligi’nde Mehmet Yıldırım başkanlığında mücadele eden Ağrı 1970 Spor, geçen yıl ligde 2’nci olunca bu sezon başında Başkan Yıldırım ve yönetim lige şampiyonluk parolasıyla çıkarak düşük bütçeye rağmen takıma çok sayıda futbolcuyu transfer etti. Futbolun yanı sıra sosyal projelere de imza atıldığı Ağrı 1070 Spor’da yapılan transferler kısa sürede meyvelerini vermeye başladı. Kışın eksi 20 derecelerde soğuk havalara aldırış etmeden antrenmanlara çıkan futbolcular, çoğu zaman zorlu deplasman maçlarına eski bir otobüsle veya takım yöneticileri tarafından kiralanan minibüsle gitti. Engelleri tek tek aşarak büyük başarılara imza atan Ağrı 1970 Spor, dün yapılan 1955 Spor maçı öncesi takıma hediye edilen yeni otobüsüne kavuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Ligi 1. Gurubun namağlup takımı Ağrı 1970 Spor, 1955 Batman Spor ile sahasında karşılaştı. Maç öncesi Ağrı 1970 Spor’a Ağrılı siyasetçi Savcı Sayan’ın girişimiyle Galip Öztürk tarafından gönderilen otobüs Ağrı 1970 Sporlu yöneticilere teslim edildi. Otobüsün teslim töreninde Ağrı 1970 Sporlu taraftarlar ve futbolcular büyük bir sevinç yaşadı. Ağrılıların yoğun ilgi gösterdiği maçta batı tribünü tıklım tıklım dolarken doğu tribününde yarısı doldu, maçı yaklaşık olarak 9 bin taraftar izledi. Taraftarların doldurduğu tribüne metrelerce uzunluğunda de Türk bayrağı asılırken, binlerce taraftar maç esnasında ‘şehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganları attı.

Vali Lütfi Yiğenoğlu Stadyumu’nda saat 13.00’te başlayan maçı Murat Kasap, Mert Omay, Volkan Kaan Topal ve İrfan Çağrı Baş dörtlüsü yönetti. Maçın başlamasıyla birlikte Ağrı 1970 Spor rakip 1955 Batman Spor kalesine üst üste atak düzenledi, ancak yüzde yüzlük gol pozisyonları golle sonuçlanmadı. Maçın 20. dakikasından itibaren oyunu rakip yarı alanına yıkan ev sahibi ekip, 24. dakika sol kanattan yapılan ortaya yükselen Royal Nacafov’un şık kafa golü ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sonuçlanırken, maçın ikinci yarısında Ağrı 1970 Spor, farkı arttırmak için çok sayıda pozisyona girdi. Maçın 65. dakikasında ceza sahası dışında topla buluşan Abdullah Çelen’in sert şutunda top direkten döndü. Maçta başka gol olmayınca Ağrı 1970 Spor maçtan 1-0 galip ayrılarak puanını 44’e yükseltirken, 1955 Batman Spor ise 32 puanda kaldı.

Ağrı 1970 Spor bu sezon çıktığı 16 maçtan 14 galibiyet 2 beraberlik elde etti. Rakip fileleri 37 kez havalandıran Ağrı 1970 Spor, kalesinde sadece 5 gol görerek Türkiye’nin en az gol yiyen takımı oldu. kendi evinde yenilgi yüzü görmeyen Sarı Lacivertli ekip başarılarıyla göz kamaştırıyor. Ligin bitimine 6 hafta kalan en yakın rakibi 1955 Batman Spor ile puan farkını 12’ye çıkaran Ağrı 1970 Spor, Bölgesel Amatör Ligi’nde 12 grupta mücadele eden toplamda 156 takım arasında şampiyonluğa en yakın takım oldu. Ağrı 1970 Spor, kısa sürede Ağrılıların gururu oldu.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Ağrı Valisi ve Belediye Başkan Vekili Süleyman Elban, Ağrı 1970 Sporlu futbolcuları gösterdikleri başarılı performanstan dolayı kutladı. Tribünleri dolduran taraftarlara da teşekkür eden Vali Elban, “Maalesef dün edebiyete intikal eden şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum, kendilerinden Allah razı olsun, efendimize komşu olsunlar. Onların bu fedakârlıkları sayesinde bizde burada hayatımızı ve bu etkinliklerimizi huzur içerisinde icra ediyoruz. Ağrı 1970 Spor açık ara şampiyon olarak yoluna devam ediyor. İnşallah hedefimiz artık bir üst lige çıkabilmek. Bunun içinde hem ilin valisi hem de belediye başkan vekili olarak elimden geldiğince kulübümüzü ve sporcularımızı desteklemeye devam ediyoruz ve desteklemeye devam edeceğiz. Bu destekler yapılırken günlük geçici desteklerin daha kalıcı olmasını arzu ediyoruz. Her şeyden önce bu takımda oynayan oyuncuların belli bir yüzdesinin Ağrılı gençlerden oluşması lazım” dedi.

Ağrı 1970 Spor Teknik Direktörü Mustafa Kalafatoğlu ise maçtan sonra yaptığı açıklamada futbolcuların üstün bir performans gösterdiklerini ve ilk günden bu güne kadar ortaya harika işler çıkardıklarını söyledi. Her hafta maçlara 7 bin kişinin geldiğine dikkat çeken Kalafatoğlu, “Samsun’dan Galip Öztürk bize destek veriyor. Gönül ister ki burada ki insanlarda bunu duysun, Ağrı’da da çok etkin insanlar var, adamlar Karadeniz’den Samsun’dan bize destek veriyorlar, inşallah bundan sonraki süreçte de daha transferler bitmedi, daha bir hafta var, bu süre içerisinde destek verirlerde istenilen beklenilen şampiyonluğu bizde bu insanlara yaşatırız. Bundan sonraki süreçte başka bir plan programımız var onu uygulayacağız. Oynayacağımız takımları analiz edip o yönde bir oyun kurgusu düşünüyoruz, bundan sonraki süreç biraz daha rahat olacak ama namağlupluk unvanını da devam ettirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Afrin’de ki askerlerimize, koç yiğitlerimize selam söylüyorum’

Takımın başarılı oyuncusu ve kaptanı Ekrem Dil ise zor bir maç oynadıklarını ve sonunda kazandıklarını dile getirdi. Saha zemininin kendilerini olumsuz yönde etkilediklerine dikkat çeken Dil, takım olarak çok iyi mücadele ettiklerini vurguladı. Burada zor şartlar altında mücadele ettiklerine vurgu yapan Dil, “Zor şartlar altında mücadele etmek çokta önemli değil, Afrin’de ki askerlerimize, koç yiğitlerimize selam söylüyorum. Arkadaşlar ne olursa olsun arkanızdayız, biz şort şartlarda buralarda mücadele ediyoruz, onlarda orada mücadele ediyorlar. Hâlbuki bizim ki hiçbir şey, onlar ailelerine gitmek için her gün sabah kalktıklarında dua ediyorlar. Ama Türkiye Cumhuriyeti bir, yıkılmıyoruz, Allahın izni ile yolumuza devam edeceğiz. Ne olursa olsun kalplerimiz doğru atıyor, Allah’a inanıyoruz, mücadelemize inanıyoruz. Sezon başından bu yana takım olarak 20 kişi biz bu işe inandık. Tribünlerde bizi yüz kişi izlerken şu anda 10 binler bizi izliyor. Bir halkın kahramanları olmak bizim için müthiş bir şey” şeklinde konuştu.

Turizm temsilcilerinden Şenol Ayyıldız ise, Ağrı 1970 Spor’a teslim edilen otobüsün ardından yaptığı açıklamada dün Afrin’nde PYD/YPG’li teröristler tarafından şehit edilen askerlere Allah’tan rahmet diledi. Ağrı 1970 Spor’un önemli bir galibiyet elde ettiğini ve büyük ölçüde şampiyonluğunu elde ettiğine değinen Ayyıldız, “Tahsis ettiğimiz otobüsümüzde uğrulu geldi, bundan sonra deplasman maçlarına da bu otobüsle gidecekler. Onursal başkanımız Galip Öztürk, Savcı Sayan Bey’in vesilesi ile birlikte Ağrı’ya böyle bir otobüsü hediye etmenin doğru olduğuna inandım. Bugünde bunun için buradaydık, 2 mutluluğu bir arada yaşadık” diye konuştu.

‘Kimsenin Türkiye’yi bölemeyeceğini hep birlikte görüyoruz’

Ağrılı siyasetçi ve tanınan isimlerinden biri olan Savcı Sayan, konuşmasına şehitlere rahmet dileyerek başladı. Ağrı 1970 Spor’un kritik maçı kazandığını ancak buruk bir sevinç yaşadıklarını söyleyen Sayan, Galip Öztürk’e yaptığı otobüs desteğinden dolayı Ağrılılar adına teşekkür etti. Sayan, “Yapılan bu desteğin Türkler ve Kürtlerin ne kadar yakın olduğu kardeş olduğunu, Samsunlu bir iş adamının Ağrı’da ki gençler için neler yapabileceğini, dolayısıyla bunları göz önünde bulundurduğumuzda kimsenin Türkiye’yi bölemeyeceğini hep birlikte görüyoruz. Bu bir birleşmedir, kardeşliğin tavan noktasıdır, konuşmamda da söyledim, bu Samsun ile Ağrı’nın kardeşliğidir” değerlendirmesinde bulundu.

‘9 puanlık fark 12’ye çıktı, hemen hemen şampiyonluğumuz garanti oldu’

Ağrı 1970 Spor Kulüp Başkanı Mehmet Yıldırım ise takım olarak şampiyonluğu büyük ölçüde garantilediklerini anlattı. Taraftarların her zaman olduğu gibi bugünde takımı canı gönülden desteklediklerini söyleyen Yıldırım, “Taraftarların ‘şehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganları birlik ve beraberliğimizi göstermiştir. Birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz sürece hiçbir güç bizi yenemez. Buradan Sayın Savcı Sayan’a ve Galip Öztürk Bey’e teşekkür ederim. Bugün 2’nci sıradaki takımla oynuyorduk. 9 puanlık fark 12’ye çıktı, hemen hemen şampiyonluğumuz garanti oldu, play of maçları için hazırlık yapıyoruz, transfer döneminin bitmesine 4 gün var, inşallah play of maçlarında başarılı bir şekilde geçeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Maçın ardından taraftarlarda 1955 Batman Spor maçının oldukça zorlu geçtiğini belirterek alınan galibiyetin son derece kritik olduğuna aktardı.

Öte yandan maçın bitmesi ile birlikte binlerce taraftar büyük bir sevinç ve coşku yaşayarak kentte onlarca konvoy ile birlikte şehir turu yaptı. Ağrı 1970 Spor bayrakları ve Türk bayraklarını ellerinde dalgalandıran taraftarların sevinci kameralara yansıdı.

Abdullah Söylemez