Ağrı 1970 Spor taraftarıyla buluşuyor

Antalya'da yapılan kamp çalışması ve yapılan transferlerle gücüne güç katarak şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Ağrı 1970 Spor, yarın saat 13.30’da Vali Lütfi Yiğenoğlu Stadyumunda Tatvan Gençlerbirliği Spor ile karşı karşıya gelecek. Maç hakkında açıklamalarda bulunan kulüp Basın Sözcüsü Ercan Aydın, “3. Lig'e emin adımlarla yaklaşmaktadır. Teknik heyet ve futbolcularımızın son derece istekli ve moralli olmaları bize ayrıca güven vermektedir. Biz yönetim olarak çıktığımız bu yolda taraftarlardan ve Ağrı Spor'a gönül verenlerden gördüğümüz büyük desteklerin ligin 2. yarısında da devam etmesini arzu ediyoruz. Bu bağlamda tüm Ağrı halkını memleketlerinin takımına destek vermeleri için yarın oynayacağımız Tatvan G.birliği Spor maçına bekliyoruz” dedi.

Abdullah Söylemez

