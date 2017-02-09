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Ağrı Belediye Başkan Yardımcısına terör gözaltısı

Ağrı merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyonda Belediye Başkan Yardımcısının de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Ağrı Belediye Başkan Yardımcısına terör gözaltısı

09 Şubat 2017 13:44

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanda faaliyet gösteren örgüt mensupları ile irtibatlı olan, örgüt mensuplarının verdiği talimatlar doğrultusunda hareket ettiği anlaşılan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 9 Şubat 2017 günü sabah saatlerinde il merkezinde, İstanbul ve Afyonkarahisar illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, “Gerçekleştirilen operasyon sonucu Ağrı Belediye Başkan Yardımcısı H.K., DBP Merkez İlçe Başkanı A.Y., belediye meclis üyeliğinden ihraç edilen M.T. ve B.D. ile İ.T., M.S., K.V., B.K. ve A.H. isimli toplam 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda iki adet Demokratik Modernite isimli dergi, Azadiya Welat isimli gazete ile çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan şüphelilerin müdürlüğümüzde işlemleri devam etmektedir" denildi.


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