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Ağrı Belediye Başkanı Sakık’a 1 yıl 3 ay hapis cezası

Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık’a, ‘terör örgütü propagandası’ suçundan 1 yıl 3 ay ceza verildi.

Ağrı Belediye Başkanı Sakıka 1 yıl 3 ay hapis cezası

17 Kasım 2016 19:02

Ağrı Belediyesinden yapılan açıklamada, “Ağrı Belediyesi Eş Başkanı Sırrı Sakık, 7 Haziran 2015 seçimleri öncesinde Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen ‘Büyük İnsanlık Mitingi’nde yaptığı konuşma nedeniyle ‘Türk milletini aşağılamak’ ve ‘örgüt propagandası’ yaptığı iddiasıyla açılan davanın ikinci duruşması Doğubayazıt Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmada Sakık ve avukatları hazır bulunurken, yapılan savunmanın ardından mahkeme heyeti Sakık’a ‘Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama’ suçundan beraat, ‘örgüt propagandası’ yaptığı gerekçesiyle 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Karar, avukatlar aracılığıyla temyiz edilecek” denildi.

Öte yandan, Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık da, sosyal paylaşım hesabından “Bugün barışı ve çözümü çare gören bir konuşmamda ötürü 1 yıl 3 ay ceza aldım. Bu kadar zalimliğin yanında elbette bu ceza devede kulak kalır” paylaşımını yaptı. 

Etiketler: 1 yıl 3 ay ceza verildi, Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık, Terör örgütü propagandası


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