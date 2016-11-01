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Ağrı beyaza büründü

Ağrı’da gece başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Ağrı beyaza büründü

01 Kasım 2016 09:32
Ağrı beyaza büründü - Tıkla İzle

Ağrı’da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Gece geç saatlerde başlayan kar yağışı, kenti beyaz örtüyle kapladı. Etkisini kısa sürede arttıran kar, hayatı adeta durma noktasına getirirken, kent merkezinde ulaşımda aksamalara neden oldu.
Kara hazırlıksız yakalandıklarını ifade eden vatandaşlardan Erhan Özçelik, "Sabah işe gitmek için evden çıktığımda her tarafın karla kaplı olduğunu gördüm. Beklemiyordum kar yağışını. Yılın ilk karı yağdı. Geçen sene aralık ayında yağan kar, bu yıl erken geldi. Birkaç gündür kuru bir soğuk vardı. Bu kar yağışı ile birlikte havaların yumuşayacağını tahmin ediyorum" dedi.

Ahmet Yılmaz 

 

Etiketler: ağrı


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