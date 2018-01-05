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Ağrı beyaza büründü!

Son yılların en sıcak kış mevsiminin yaşandığı Ağrı’da kar yağışı nedeniyle kent beyaz örtüyle kaplandı.

Ağrı beyaza büründü!
Ağrı beyaza büründü! - Foto Galeri

05 Ocak 2018 00:36
Ağrı beyaza büründü! - Tıkla İzle

Ağrı’da 2 gün önce yağan ve havaların ısınması ile birlikte eriyen karın ardından, gece saatlerinde kentte kar yağışı etkili olmaya başladı. Kısa sürede kenti beyaza bürüyen kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar yürümekte güçlük çekti. Cadde ve sokakların karla kaplandığı kentte, sürücüler ilerlemekte zorlandı. Park halinde bulunan araçlarda kardan nasibini aldı. Öte yandan Cumhuriyet Caddesi’nde toplu halde asılan balonların üzerine yağan kar ortaya güzel görüntüler çıkardı. Ağaçlarda kartpostallık görüntüler oluşurken ortaya doyumsuz manzaralar çıktı. Güzel manzaranın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar bir yandan fotoğraf çekerken, bir yandan da kartopu oynadı.

Vatandaşlardan Ergün Akkoyun, bu sene havaların çok güzel gittiğini ve oldukça mutlu olduklarını söyledi. Yağan karın hemen erdiğine dikkat çeken Ergün, Ağrı’da hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerine seyrettiğini belirtti. 

Abdullah Söylemez
 

 

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