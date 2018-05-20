Diğer
Kategoriler

Ağrı Dağı eteğinde çatışma: 1 asker şehit

Ağrı Dağı eteklerinde güvenlik güçleri ile bir grup terörist arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

Ağrı Dağı eteğinde çatışma: 1 asker şehit

20 Mayıs 2018 16:07

Edinilen bilgiye göre, Ağrı Dağı eteklerinde bulunan yaylada bir grup teröristle karşılaşan güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada 1 astsubay şehit olurken 1 asker de yaralandı. Çatışma bölgesine takviye güvenlik güçleri ve helikopter desteği gönderildi.  

TSK'DAN AÇIKLAMA

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Ağrı Doğubayazıt’ta bölücü terör örgütü tarafından yerleştirilen bir El Yapımı Patlayıcı’nın (EYP) patlaması sonucu bir askerin şehit olduğunu, bir askerin de ağır yaralandığını açıkladı.
TSK, Ağrı Doğubayazıt’ta intikal halinde olan bir aracın bölücü terör örgütü mensupları tarafından yerleştirilen bir EYP’ye çarpması sonucu bir askerin şehit olduğunu, bir askerin de ağır yaralandığını bildirdi.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 25°C

  • İzmir

    İzmir 33°C

  • Bursa

    Bursa 29°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç