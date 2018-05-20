Ağrı Dağı eteğinde çatışma: 1 asker şehit

Edinilen bilgiye göre, Ağrı Dağı eteklerinde bulunan yaylada bir grup teröristle karşılaşan güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada 1 astsubay şehit olurken 1 asker de yaralandı. Çatışma bölgesine takviye güvenlik güçleri ve helikopter desteği gönderildi.

TSK'DAN AÇIKLAMA

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Ağrı Doğubayazıt’ta bölücü terör örgütü tarafından yerleştirilen bir El Yapımı Patlayıcı’nın (EYP) patlaması sonucu bir askerin şehit olduğunu, bir askerin de ağır yaralandığını açıkladı.

TSK, Ağrı Doğubayazıt’ta intikal halinde olan bir aracın bölücü terör örgütü mensupları tarafından yerleştirilen bir EYP’ye çarpması sonucu bir askerin şehit olduğunu, bir askerin de ağır yaralandığını bildirdi.