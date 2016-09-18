Yılın 12 ayı zirvesinde karın eksik olmadığı, Avrupa ve Türkiye’nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı’nın eteklerine eylül ayında kar yağması vatandaşları şaşırttı. Iğdır’da etkili olan yağışın yüksek kesimlerde kara dönüşmesiyle birlikte ovanın yeşili ile birleşen Ağrı Dağı'nda kar, görülmeye değer görüntüler oluşturdu.

Bu yıl karın erken yağdığını belirten Mikail Kum, Ağrı Dağı yüksek olduğundan burada yağan yağmurun dağda kara dönmüş olduğunu belirtti. Mehmet Doğan da karın yağmasıyla birlikte kışın erken geleceği kanısında olduğunu kaydederek, “Bu yıl karın yağması bizi telaşlandırdı. Bu nedenle biz de kömür ve odunumuzu almaya başladık” dedi.

