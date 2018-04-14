Ağrı Dağı’nda çatışma: 1 şehit, 4 asker yaralı

Edinilen bilgilere göre, Doğubayazıt ilçesi Ağrı Dağı bölgesinde güvenlik güçlerince devam eden operasyonlarda terör örgütü PKK ile sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 4 asker yaralandı, 1 teröristte etkisiz hale getirildi. Ambulanslar ilçe hastanesine kaldırılan 4 askerden biri olan Uzman Çavuş Polat Baş tüm müdahalelerle rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Durumu ağır olan bir askerinde helikopter ile Van’a sevk edildiği öğrenildi. Bölgede çatışmaların devam ettiği bildirildi.

Abdullah Söylemez