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Ağrı Dağı’nda çatışma: 1 şehit, 5 asker yaralı

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

Ağrı Dağında çatışma: 1 şehit, 5 asker yaralı

14 Nisan 2018 17:07

Edinilen bilgilere göre, Doğubayazıt ilçesi Ağrı Dağı bölgesinde güvenlik güçlerince devam eden operasyonlarda terör örgütü PKK ile sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 5 asker yaralandı, 1 teröristte etkisiz hale getirildi. Ambulanslar ilçe hastanesine kaldırılan 5 askerden biri olan Uzman Çavuş Polat Baş tüm müdahalelerle rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Durumu ağır olan bir askerinde helikopter ile Van’a sevk edildiği öğrenildi. Bölgede çatışmaların devam ettiği bildirildi.  

  Abdullah Söylemez

 

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