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Ağrı Dağı’nda çatışma: 2 şehit, 3 asker yaralı

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

Ağrı Dağında çatışma: 2 şehit, 3 asker yaralı

14 Nisan 2018 21:32

Edinilen bilgilere göre, Doğubayazıt ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı timlerince yapılan operasyonda PKK’lı teröristlerle çatışma yaşandı. Çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı, 1 terörist de etkisiz hale getirildi.

Yaralanan askerler Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz ve Ağrı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, yaralı bir askerin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu, şehit sayısının 2’ye yükseldiği bildirildi. Bölgede geniş çaplı operasyonların devam ettiği bildirildi.  

 

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