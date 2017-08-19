Ağrı Devlet Hastanesi'nde skandal görüntüler

Ağrı Devlet Hastanesi’nde yakınları tarafından hastaneye tedavi olmak için gelen hasta bir kadın koridorda uzun bir süre yerde müdahale edilmeyi bekledi. Hastane çalışanlarının hasta kadına oldukça geç müdahale etmesi vatandaşların tepkisini çekti.

Hasta kadına ilk olarak vatandaşlar müdahale ediyor. Kürtçe konuşan bir kadın, “Bir saattir yerdedir” dedi. Bir başka vatandaş ise, “Beyler buraya bir yetkili baksın, burada bir insan ölüyor” ifadelerini kullandı. Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntü binlerce kez paylaşıldı. Uzun süre yerde bekleyen kadına daha sonra hastane’de çalışan hemşireler müdahale ediyor.