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Ağrı Emniyet Müdürlüğü Şubat ayı operasyonları açıkladı

Ağrı Emniyet Müdürlüğü FETÖ/PDY terör örgütü, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti, PKK/KCK silahlı terör örgütü ve uyuşturucu ile mücadele suçlarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Şubat ayı içerisinde yapılan operasyonları açıkladı.

Ağrı Emniyet Müdürlüğü Şubat ayı operasyonları açıkladı

21 Mart 2018 07:40

'FETÖ/PDY terör örgütünden 16 şüpheli tutuklandı’ 

Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda farklı kurumlarda görev yapan kamu görevlisi ve bu şahıslardan sorumlu olduğu değerlendirilen mahrem imamlar olmak üzere 55 şüphelinin gözaltına alındığını bunlardan 39’unun adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını ve 16 şüphelinin tutuklandığı duyurdu. Yurda kaçak yollardan giren 530 yabancı uyruklu şüpheli yakalanarak sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildiği belirtilen açıklamada, 4 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığını ve suçta kullanılan 2 araca adli makamlarca el konulduğu bildirildi. 

‘PKK/KCK terör örgütünden 24 tutuklama’ 

PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda ise il merkezi ve ilçelerinde gözaltına alınan 43 şüphelinden 24’ünün tutuklandığı 19 şüphelinin ise serbest bırakıldığı kaydedildi. Uyuşturucu madde satan, alan ve nakleden şüphelilere yönelik yapılan çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 76 şüpheliden 15’inin tutuklandığı 56 şüphelinin serbest bırakıldığı ve 5 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı aktarıldı. Açıklamada, bu şüphelilerle birlikte 28 kilo 525 gram eroin,7 kilo 955 gram esrar,1 kilo 325 gram metanfetamin, 128 gram Afyon Sakızı, 123 adet extacy hap, 17 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) 22 Kök Hint Keneviri,1 adet uyuşturucu ticaretinde kullanılan hassas terazi ele geçirildiği ifade edildi. 

Terör örgütlerinin gelir kaynaklarının kesilmesi ve devletin uğrayacağı vergi kaybının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalarda 2018 yılı içerisinde 355 bin 103 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildiği ve 87 şüpheliye işlem yapılarak adli makamlara sevk edildiği bildirildi.  

 

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