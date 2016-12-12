Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İrfan Aslan başkanlığında toplanan Senato üyeleri tarafından alınan kararda, İstanbul’da yaşanan terör saldırısı kınandı. Açıklamada şunlara yer verildi: " Devletimizin bekasına, milletimizin geleceğine ve ülkemizin bütünlüğüne yönelik olarak bazı iç ve dış odakların terör saldırılarından birini daha çok acı bir şekilde İstanbul’da yaşadık. Bölgede yaşanan istikrarsızlık sonucunda son yıllarda terör saldırılarının hedefi olan Türkiye, dün bir kez daha alçaklıkta sınır tanımayan hain bir saldırının hedefi olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi FETÖ/PDY’siyle, PKK’sıyla, DEAŞ’ıyla, DHKP-C’siyle tüm terör örgütleri aynı amaç için ülkemize ve milletimize saldırmaktadır.Güvenlik güçleriyle yaptıkları mücadeleyi kaybettikçe ahlaksız ve vicdansız yollara başvuran teröristler ve onları maşa olarak kullanan şer güçler, dün olduğu gibi bugün de amaçlarına ulaşamayacaklardır. Ülkemizin hedeflerine ulaşmasına engellemek isteyen terör örgütleri ve arkalarındaki hain ve sinsi güçler, hedef aldıkları toplumsal bütünlüğümüzü, birliğimizi ve beraberliğimizi bozamayacaklardır. Yaşanan bütün bu acılara karşı aziz milletimizin bugüne kadar gösterdiği sağduyu ve metanet, karanlık odaklara verilen en anlamlı mesaj olacaktır. Terörle mücadelede ülkemizin ve milletimizin yanında yer almak yerine terör örgütlerini ve teröristleri desteklemeyi tercih eden ülkelerin tutumlarına karşın Allah’ın yardımıyla, ülke ve millet olarak terörün, terör örgütlerinin ve teröristlerin ve elbette onların arkalarındaki güçlerin üstesinden gelineceğinden şüphemiz yoktur. AİÇÜ Senatosu olarak Ülkemizin huzur ve birlikteliğini hedef alan bu terör saldırısını kınıyor, İstanbul’daki terör saldırısında şehid olan güvenlik güçlerimize ve vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ailelerine ve yüce milletimize başsağlığı diliyor; yaralılarımıza Allah’tan acil şifalar temenni ediyoruz”