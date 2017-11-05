Ağrı merkezli 7 ilde ByLock operasyonu: 16 gözaltı

Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gizli haberleşme ağı olan ByLock programını kullandıkları tespit edilen 22 şüphelinin yakalanmasına yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 02 Kasım günü Ağrı merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Van, Diyarbakır ve Elazığ illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyon sonucu aralarında polis, öğretmen, imam, memur, esnaf ve üniversite öğrencilerinin bulunduğu 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 6 şüpheli şahsın ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor” denildi.