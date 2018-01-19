Ağrı merkezli uyuşturucu satıcılarına operasyon: 16 gözaltı

Ağrı Valiliğince yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik 3 ay süren teknik takip sonucunda Ağrı Merkezli, Doğubayazıt, Patnos İlçeleri ve İzmir ilinde 21 adreste yapılan eş zamanlı operasyonlarda, 16 şüpheli şahsın yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. Açıklamada, 41 kilo 470 gram eroin maddesi, 3 kilo 967 gram esrar maddesive 131 kilo 55 gram metamfetamin maddesinin ele geçirildiği kaydedildi.

Yapılan operasyonlarda satışa hazır vaziyette 34 fişek halinde 15’er gram ağırlığında metamfetamin maddesinin yakalandığı belirtilen açıklamada, "0,5 gram sentetik kannabinoid maddesi, 19 adet ecstasy maddesi, 0,6 gram gelen morfin ihtiva eden madde,10 adet uyuşturucu madde kullanımına yarayan cam aparat, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen toplam 6 bin 230 Türk Lirası para,1 adet silah, bu silaha ait 23 adet tabanca fişeği ve 2 Adet kurusıkı tabanca, 1 adet bölücü terör örgütünü simgeleyen materyal ele geçirilmiştir” denildi.