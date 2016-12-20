Osmanlı Ocakları, Ağrı'da il başkanlığı açılışını gerçekleştirdi. Açılışa Uluslararası Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat Uluslararası Teşkilat Başkanı Hayrullah Beyazıt, bölge, il, ilçe başkanları ve Ağrılılar katıldı.

Açılışta bir konuşma yapan Uluslararası Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, “Bu coğrafyada hiç olmadığımız kadar Osmanlı Medeniyetine muhtacız. Ülkemizde ve bölgemizde olan gelişmeler de bu hoşgörü medeniyetinin yaşanmasını zorunlu kılıyor. Biz de kar kış demeden, ülkemizde ve bütün dünyada teşkilat yapılanmamızı kuvvetlendiriyoruz. Geçen hafta Bitlis'deydik; bugün ise Ağrı'dayız. Biz, bize ihtiyaç duyulan her yerdeyiz. Bıkmadan usanmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

"Ağrı'nın hak ettiği hizmeti alamamış olduğunu gördük"

Canpolat, Ağrı'nın belediye tarafından hiç bir hizmet alamadığını görmenin kendilerini üzdüğünü belirterek, "Ağrı Belediyesi'nin kayyuma devredilmesinin ne kadar haklı olduğunu kendi gözlerinizle gördük. Teröre destek vermekten başka hiç bir işe yaramayan bir önceki belediye, bu güzel şehrin güzel insanlarını mağdur etmiştir. Bu mağduriyet giderilmelidir. Biz de bir STK olarak, bize verilen yasal çerçeveler ölçüsünde Ağrı halkının yanında olup onların hizmet almaları konusunda elimizden geleni yapacağız. Ağrı il başkanlığımız ülkemize ve tüm Ağrı halkına hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

