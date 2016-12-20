Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Ağrı Osmanlı Ocakları il başkanlığı açıldı

Ağrı Osmanlı Ocakları il başkanlığı açıldı

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, Ağrı Osmanlı Ocakları il başkanlığı açılış konuşmasında, "Ağrı Belediyesi'nin kayyuma devredilmesinin ne kadar haklı olduğunu burada görmüş olduk. Teröre destek vermekten başka hiç bir işe yaramayan bir önceki belediye, bu güzel şehrin güzel insanlarını mağdur etmiştir" dedi.

Ağrı Osmanlı Ocakları il başkanlığı açıldı

20 Aralık 2016 11:22

Osmanlı Ocakları, Ağrı'da il başkanlığı açılışını gerçekleştirdi. Açılışa Uluslararası Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat Uluslararası Teşkilat Başkanı Hayrullah Beyazıt, bölge, il, ilçe başkanları ve Ağrılılar katıldı.

Açılışta bir konuşma yapan Uluslararası Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, “Bu coğrafyada hiç olmadığımız kadar Osmanlı Medeniyetine muhtacız. Ülkemizde ve bölgemizde olan gelişmeler de bu hoşgörü medeniyetinin yaşanmasını zorunlu kılıyor. Biz de kar kış demeden, ülkemizde ve bütün dünyada teşkilat yapılanmamızı kuvvetlendiriyoruz. Geçen hafta Bitlis'deydik; bugün ise Ağrı'dayız. Biz, bize ihtiyaç duyulan her yerdeyiz. Bıkmadan usanmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

"Ağrı'nın hak ettiği hizmeti alamamış olduğunu gördük"
Canpolat, Ağrı'nın belediye tarafından hiç bir hizmet alamadığını görmenin kendilerini üzdüğünü belirterek, "Ağrı Belediyesi'nin kayyuma devredilmesinin ne kadar haklı olduğunu kendi gözlerinizle gördük. Teröre destek vermekten başka hiç bir işe yaramayan bir önceki belediye, bu güzel şehrin güzel insanlarını mağdur etmiştir. Bu mağduriyet giderilmelidir. Biz de bir STK olarak, bize verilen yasal çerçeveler ölçüsünde Ağrı halkının yanında olup onların hizmet almaları konusunda elimizden geleni yapacağız. Ağrı il başkanlığımız ülkemize ve tüm Ağrı halkına hayırlı olsun" şeklinde konuştu.
 

Etiketler: ağrı, Osmanlı Ocakları


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara -1°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 6°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç