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Ağrı Patnos’ta terör operasyonu: 1 gözaltı

Ağrı’nın Patnos ilçesinde PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yaptığı ve devlet büyüklerine hakaret ettiği tespit edilen bir kişi gözaltına alındı.


15 Şubat 2017 15:26

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, Patnos Terörle Mücadele Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde, sosyal medya üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yaptığı ve devlet büyüklerine hakaret ettiği tespit edilen O.A. isimli şüphelinin yakalanmasına yönelik 14 Şubat 2017 günü operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, “Gerçekleştirilen operasyon sonucu şüpheli O.A. yakalanmış ve şüphelinin evinde yapılan aramada 2 adet kalaşnikof silah ve bu silahlara ait 3 adet şarjör, 129 adet kalaşnikof fişeği, 28 adet tabanca fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait 1 adet şarjör, 1 adet kelepçe ile 1 adet bıçak ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam etmektedir” denildi. 

Faruk Yavuz

Etiketler: ağrı, patnos, terör operasyonu


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