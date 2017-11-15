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Ağrı şehidi memleketine uğurlandı

Erzurum’un Karayazı ilçesi ile Ağrı’nın Eleşkirt ilçesi arasında bulunan Eyüpkomu köyü kırsalında PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İsmail Hakkı Doğan’ın cenazesi düzenlenen törenle memleketi Mersin’e gönderildi.

Ağrı şehidi memleketine uğurlandı

15 Kasım 2017 21:29
Ağrı şehidi memleketine uğurlandı - Tıkla İzle

Ahmed-i Hani Havaalanı’na getirilen şehit Jandarma Uzman Çavuş İsmail Hakkı Doğan’ın cenaze törenine Ağrı Valisi ve Belediye Başkan Vekili Süleyman Elban, 12. Mekanize Tugay Komutanı Ahmet Ömercikli, İl Jandarma Komutanı Gökhan Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Tunay Pulça, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Şehidin özgeçmişinin okunmasının ardından dualar okundu. Şehidin 3 aylık eşi Rukiye Doğan eşinin naşına sarılarak, “Canım, bir tanem kurban olurum sana” sözleri yürek burktu. Tören mangası tarafından omuzlarda taşınan Uzman Çavuş İsmail Hakkı Doğan’ın naaşı memleketine götürülmek üzere uçağa konuldu. 

Abdullah Söylemez
 

 

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