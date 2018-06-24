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Ağrı Valiliği'nden küçük Leyla için son dakika açıklaması

Ağrı'da ailesiyle 10 gün önce bayramlaşmak için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 3,5 yaşındaki Leyla Aydemir'in arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Ağrı Valiliğinden küçük Leyla için son dakika açıklaması

24 Haziran 2018 11:08

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent merkezinde oturan Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin, bayramın birinci günü gittikleri Bezirhane köyünde kaybolan kızları Leyla'yı arama çalışmalarının bugün de devam ettiği belirtilerek şöyle denildi: 

“Emniyet ve asayiş hizmetleri 365 gün 24 saat kesintisiz sunulan kamu hizmeti olup, seçim, bayram, afet, mesai içi-mesai dışı, gündüz-gece veya benzeri herhangi bir nedenle bu hizmetler durdurulamaz, aksatılamaz veya yavaşlatılamaz. Kayıp kızımızın aranmasına devam edilmekte. Aydemir'in başta güvenlik birimleri olmak üzere Ağrı ve il dışından gelen tüm ekiplerce aranmasına devam ediliyor. Arama faaliyeti kaybolan kızımız bulununcaya kadar 7 gün 24 saat hiçbir şekilde ara verilmeden sürdürülecektir."  

Ahmet Akbuğa - Abdullah Söylemez
 

Etiketler: Leyla Aydemir

 

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