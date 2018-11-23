Ağrı Valiliğinden Patnos'ta ölen vatandaşla ilgili açıklama

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, olayın 23 Kasım günü cuma namazı çıkışında saat 12.30'da meydana geldiği hatırlatıldı. Açıklamada, İlçede sosyal medya üzerinden örgütlenen bir grubun elektrik dağıtım firmasını protesto etmek istediği bilgisinin edinildiğini bildirildi. Cuma namazı çıkışında cami cemaatinden olan A.Ç. isimli vatandaşın protestolar başlamadan önce cami çıkışında kalp krizi geçirdiği ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Hayatını kaybeden vatandaşla ilgili sosyal medyada provokatif amaçlı asılsız bilgilerin paylaşıldığına dikkat çekilen açıklamada, “İyi niyetli olmadığı değerlendirilen kişiler tarafından provokatif amaçlı olarak sosyal medya üzerinden, kalp krizi neticesi hayatını kaybeden bu vatandaşımızın, protestolar sırasında yapılan polis müdahalesi esnasında rahatsızlandığı iddiasıyla asılsız bilgiler yayılmaya çalışılmaktadır” denildi.

Konunun polis müdahalesi ile ilgili olmadığı belirtilen açıklamada, “Hayatını kaybeden A.Ç isimli vatandaşımızın ibadet amacıyla gelmiş olduğu camiden çıkan cemaat arasında bulunduğu, protestocu grup ile bir ilgisinin olmadığı, polisin protestocu gruba müdahalesinin şahsın kalp krizi geçirmesinden yaklaşık yarım saat sonra ve vatandaşımızın kalp krizi geçirdiği yer yaklaşık 1 kilometre mesafede elektrik şirketi binası yakınında olmuştur. Konunun polis müdahalesi ile yer ve zaman bakımından hiç bir bağlantısı bulunmamaktadır” ifadelerine yer verildi.

Abdullah Söylemez

