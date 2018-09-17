Ağrı'da 108 kilo eroin ele geçirildi

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar kapsamında İran'dan Doğubayazıt güzergahı kullanılarak batı illerine tır ile uyuşturucu madde taşınacağı bilgisi alınması üzerine Doğubayazıt-Ağrı karayolunun 5'nci kilometresinde bir aracın durdurulduğu bildirildi. Araçta yapılan aramada 145 paket halinde toplam 108 kilo 948 gram eroin maddesi ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, tır sürücüsü ve araçta bulunan 2 şahısla birlikte toplam 3 İran uyruklu şahsın ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandığı kaydedildi.

