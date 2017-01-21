Diğer
Kategoriler

Ağrı’da 12 öğretmene FETÖ gözaltısı

Ağrı’da FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonda 12 öğretmen gözaltına alınırken, 2 kişi de tutuklandı.

Ağrıda 12 öğretmene FETÖ gözaltısı

21 Ocak 2017 21:42

Ağrı Valiliği’nden yapılan açıklamada,"Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğünde öğretmen olarak görev yapmakta iken görevden uzaklaştırılan ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının haberleşme ağı olan BYLOCK isimli programı kullandığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 16 Ocak 2017 günü ilimizde ve Ankara ilinde planlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Yapılan operasyon sonucu M.S., E.P., F.P., S.K., B.Y., M.Y., M.B.D., İ.H.D., E.G., A.K., B.G.G. ve R.I. isimli 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüphelilerden B.G.G. ve R.I. isimli 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, M.B.D. isimli şüpheli Savcılık işlemleri sonrası, E.P., S.K., M.Y., E.G. isimli 4 şüpheli ise mahkemece Adli Kontrol kararıyla serbest bırakılmıştır. Diğer 5 şüphelinin işlemleri devam etmektedir" denildi.


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 8°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!