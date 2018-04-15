Diğer
Kategoriler

Ağrı'da 14 terörist etkisiz hale getirildi

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde PKK’lı teröristlerce 2 askerin şehit edildiği Ağrı Dağı kırsalında son 10 günde 14 terörist etkisiz hale getirildi.

Ağrıda 14 terörist etkisiz hale getirildi

15 Nisan 2018 17:33

Valilikten yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığımızca Ağrı Dağı’nda icra edilen operasyon esnasında 14 Nisan 2018 tarihinde iki askerimizin şehit edilmesi ve bir bölücü terör örgütü mensubunun ölü ele geçirilmesi olayının devamında bugün icra edilen operasyon neticesinde 8 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir” denildi.

Açıklamada, “Son 10 gün içerisinde icra edilen operasyonlar neticesinde 1’i sağ yakalama olmak üzere toplam 14 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş olup, operasyonlar aralıksız devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 20°C

  • Ankara

    Ankara 23°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 26°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç