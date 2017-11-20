Ağrı’da 15 terörist etkisiz hale getirildi |Aralarında ‘Piro’ kod adlı terörist de var

Ağrı’da sürdürülen operasyonlarda PKK’lı 15 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, “6-13 Eylül 2017 tarihlerinde Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Diyadin ilçesi Keçi Tepe kırsal alanında icra edilen operasyonda 10 terörist etkisiz hale getirildi. 2 Kasım 2017 tarihinde Doğubayazıt Kaderçavuş köyü kırsalında güvenlik güçlerine yönelik eylem hazırlığında olan bombalı araç tespit edilerek etkisiz hale getirildi.

12 Kasım 2017 tarihinde güvenlik güçlerine yönelik eylem hazırlığında olan bombalı drone tespit edilerek etkisiz hale getirildi. Son birkaç günde Eleşkirt ilçesi Kuzey tepeleri hava destekli operasyonla bombardımana tutuldu. Operasyonda Muş Malazgirt’ten Kars Kağızman’a kadar olan bölgede sözde adalet komisyonu adı altında vatandaşları yargılayan ve sözde vergilendirme adı altında para toplayan ve terör örgütü arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan ‘Piro’ kod adlı Mehmet Salih Güvercin, beraberindeki 4 teröristle birlikte ölü olarak ele geçirildi. Bölgede yapılan arama tarama faaliyetinde 1 adet M-16 tüfek, 3 adet dolu şarjör, 87 adet fişek, 1 adet Kaleşnikof tüfek, 2 adet dolu şarjör, 60 adet fişek, 1 adet M-16 dürbünü, 3 adet el bombası, 4 adet EYP düzeneği, 1 adet sırt telsizi ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi” denildi.

Ahmet Akbuğa - Abdullah Söylemez

