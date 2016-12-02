Kış şartlarına karşı önceden gerekli hazırlıkları yaptıklarını belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, “Türkiye’nin en seri ve genç araç parkına sahip olan kurumumuzun ekipleri, karla mücadele konusunda oldukça tecrübeli ve uzman. Kapanan 228 köy yolumuzdan 190’ı, kurduğumuz 8 ekip ve 67 iş makinemiz tarafından 24 saat içerisinde ulaşıma açıldı. Bu çok ciddi bir çalışma temposu gerektiriyor. Araçlarımız seri hareket edecek güçteler ve gerekli bakımlarını önceden yapmıştık” ifadelerini kullandı.

Mesai mefhumu gözetmeden çalışan bir kurum olduklarını aktaran Genel Sekreter Erhan Tenekeci, karla mücadele eylem planı kapsamında önceliklerinin sağlık ve taşımalı eğitimin yoğun olduğu bölgelerde olacağını söyledi. Tenekeci, “Grup köy yolları, taşımalı eğitim ve nüfus bakımından yoğun köy yollarının ulaşıma açılmasına öncelik veriyoruz. Ancak sağlık, mahsur kalma, cenaze gibi acil durumlarda en yakın karla mücadele ekibi talep edilen yere yönlendirilecektir. 87 personelimiz 8 ekip şeklinde sahada vatandaşımızın hizmetinde. Özel idare halkımızın kurumudur. Personelimizle, araçlarımızla her türlü olanaklarımızla halkımızın yanındayız” dedi.