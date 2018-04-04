Ağrı’da 2 bin 700 rakımlı bölgede yollar açıldı

Taşlıçay ilçesinde 2 bin 700 metre yükseklikte yer alan Yeltepe köyü ve Tutak mezrasında yollar tipi ve kar nedeniyle kapanınca İlçe Özel İdaresi ekipleri harekete geçti. İlçeye 22 kilometre uzaklıkta bulunan Yeltepe köyü yolunu ulaşıma açmak için yoğun çaba sarf eden ekipler vatandaşların mağduriyetini giderdi. Zaman zaman yüksekliği 5 metreye kadar varan kar, ekiplere zor anlar yaşattı. Kış mevsiminde vatandaşların yaşamadığı yaz aylarında ise yayla olarak kullanılan Tutak mezrası yolu da yoğun çabaların ardından ulaşıma açılarak çevre köyler ve ilçeyle ulaşımı sağlandı.

Abdullah Söylemez