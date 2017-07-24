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Ağrı’da 2 bin metre rakımlı yaylada yün yıkıyorlar

Ağrı’nın Taşlıçay ilçesine bağlı 2 bin metre rakımlı Derecek Yaylasında yaşayan kadın ve erkek göçebeler derede bulunan taşların üzerine bıraktıkları yünleri sopalarla döverek kirlerini çıkarıyorlar.

Ağrıda 2 bin metre rakımlı yaylada yün yıkıyorlar

24 Temmuz 2017 09:14
Ağrı’da 2 bin metre rakımlı yaylada yün yıkıyorlar - Tıkla İzle

Taşlıçay ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan ve 2 bin metre rakımlı olan Derecek Yaylası’nda farklı il ve ilçelerden gelen göçebeler koyun kırpma döneminin ardından biriktirdikleri yünleri yaylada bulunan dere kenarına getiriyorlar. Yünleri birbirinden ayıran kadın ve erkek göçebeler daha sonra derede bulunan taşların üzerine bıraktıktan sonra yünlerin üstüne kovalarla su dökerek yumuşamalarını sağlıyorlar. Saatlerce buz gibi suda sopalarla yün döven göçebeler, kızlarının çeyizleri için yünün kirini çıkarmaya çalışıyorlar. Göçebeler yünlerin daha sağlıklı ve temiz olması için yanlarında getirdikleri leğenlere deterjan ve yumuşatıcı bırakıyorlar. Yumuşayan yünleri tekrardan taşların üstüne koyan göçerler, yünleri sopalarla döverek kirini çıkarıyorlar. 

Abdullah Söylemez - Ahmet Genç


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