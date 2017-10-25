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Ağrı’da 241 kilo eroin ele geçirildi

Ağrı merkezde İran’dan gelen bir tırda yapılan aramada naftalin maddesinin arasına gizlenmiş piyasa değeri 9 milyon TL olduğu değerlendirilen 241 kilo 944 gram gelen eroin maddesi ele geçirildi.

Ağrıda 241 kilo eroin ele geçirildi

25 Ekim 2017 19:41

Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından, yurt dışından yüklenerek Ağrı güzergâhını kullanmak suretiyle Batı İllerine uyuşturucu madde sevkiyatının önlenmesine yönelik yapılan istihbarı çalışmalarda Pazartesi günü sabah saatlerinde, Şeker Kavşağı uygulama noktasında Narkotik timler tarafından durdurulan İran Plakalı tırda arama yapıldı. Yapılan aramada tırın dorse kısmında, yasal yükü olan naftalin maddesinin arasına gizlenmiş vaziyette 6 adet çuval içerisinde 458 paket halinde, toplam ağırlığı 241 Kilo 944 gram gelen eroin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde sevkiyatını yapan İran uyruklu tır sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Eroin maddesinin piyasa değerinin 9 milyon lira civarında olduğu değerlendirildi. 

Abdullah Söylemez

 

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