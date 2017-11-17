Ağrı’da 5 terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK’ya yönelik Erzurum Bölge Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Ağrı ve Erzurum İl Jandarma Komutanlıklarına bağlı ekiplerce, dün Ağrı’nın Eleşkirt ilçesi kırsalındaki Kuzey Tepeleri Çepi Bölgesi’nde başlatılan operasyon devam ediyor.

Savaş uçakları ve Atak helikopterleri desteğinde yürütülen operasyonda, şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5 oldu. Teröristlerden 2’sinin güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmada, 3’ünün ise hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Operasyonda tespit edilen sığınakta ise akü, kask feneri, kuru fasulye, biber salçası, makarna, mercimek, deterjan, tuz, turşu, tencere, plastik tabak, çatal, kaşık, tornavida, mont, hortum ve branda gibi çeşitli malzemeler ele geçirildi. Malzemeler, Eleşkirt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla bölgede imha edildi.

BOMBALI ARAÇ EYLEMİ ENGELLENDİ

Doğubayazıt ilçesi Ağrı Dağı’nda da, terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda bomba yapımında kullanılan bin 650 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi.

Ağrı Dağı’nda bomba yüklenen bir araçtaki teröristlerin güvenlik güçlerince dağın eteğindeki Hallaç köyü kırsalında sıkıştırılması sonrası aracın teröristlerce uzaktan kumandayla infilak ettirilmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Jandarma, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadan atlatılan olay sonrası teröristlerin Ağrı Dağı’nda kullanabileceği sığınak, barınak ve malzemelerin belirlenerek imha edilmesi amacıyla çalışmaları genişletti.

Bu çerçevede, dağın Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesindeki Eliköy mevkiine operasyon yapan jandarma, dere yatağında toprağa gömülü halde olan ve bomba yapımında kullanılan 50 kilogramlık 33 çuval amonyum nitratı ele geçirip imha etti.

Ağrı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada da bir süre önce, jandarmanın yürüttüğü istihbarat çalışmaları neticesinde Ağrı Dağı’nda faaliyet gösteren terör örgütü mensuplarının kısa zamanda bombalı araç eylemi gerçekleştireceklerinin belirlendiği aktarıldı.

Çalışmalar sonucu teröristlerin bomba yüklediği aracı boş bir arazide patlatmak zorunda kaldığı anlatılan açıklamada, böylece bombalı araç eyleminin başarısızlığa uğratılarak oluşacak vahim sonuçların önlendiği anımsatıldı.