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Ağrı’da 561 kaçak göçmen yakalandı

Ağrı’da son bir ay içerisinde Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 561 göçmen yakalanarak koruma altına alınırken, göçmen kaçakçılığı yapan 5 kişi ise tutuklandı.

Ağrıda 561 kaçak göçmen yakalandı

08 Kasım 2017 19:47

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri son bir ay içerisinde il merkezi ve ilçelerde yapılan çalışmalar kapsamında, ülkeye yasa dışı yollarla giren Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 561 göçmenin yakalanıp ve koruma altına alındığı belirtildi. Öte yandan, göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 8 şüpheli şahıs yakalandı, Adli işlem yapılan şüphelilerden 5’i mahkemece tutuklanırken 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiği, 1 şüphelinin ise serbest bırakıldığı belirlendi. 

Etiketler: Ağrı Valiliği

 

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