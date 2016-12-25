Kent merkezindeki Gazi Mahallesi’nde ikamet eden Songül Öz, dayısının kızı Y.P. ve eşi İ.P. tarafından dolandırıldıkları iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. İ.P. ve Y.P.’nin kendilerini ziyaret ettiği bir günde, yurtdışından ceviz ve badem getirme iddiasıyla yüklü miktarda paraya ihtiyaçları olduklarını söylediklerini belirten Songül Öz; İ.P. ve Y.P.’ye güvenerek annesi ve akrabalarından 162 bin TL borç ile 484 bin TL ve eşinin üzerine kayıtlı evlerinin satımından gelen 220 bin TL ile birlikte yaklaşık 700 bin TL verdiklerini kaydetti. Uzun süre aldıkları malzemelerin gelmesini beklediklerini dile getiren Öz; İ.P. ve Y.P.’nin telefonlarına cevap vermemesi üzerine dolandırıldıklarını anlayarak cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını ifade etti.

Mağdur olduklarını ve dolandırıcıların bir an önce yakalanmasını isteyen Songül Öz, “İ.P. eniştemiz olur. Y.P. de dayımın kızıydı, gelip gidiyorlardı. Ondan sonra bir gün dediler ki ‘iş var’, ben de inandım 80 bin TL verdim. Güvenimi aldı. Sonra bir kez daha dediler ki ‘ceviz, badem işi var, yüklü para lazım.’ Ben de gittim ailemden, oradan buradan borç ettim. Kendi paramla birlikte 484 bin TL para verdim. Eşimin üzerine de bir ev vardı, onu da sattık 220 bin TL’ye ve ona verdik. ‘6 ay sonra tırlar çıkacak’ dedi. ‘760 ton gelecek’ dedi. Bugün yarın derken bizi kandırdılar. 21 Eylül’de bütün paramızı verecekti. Paraları aldı kaçtı. Eşini, çocuğunu, evini alıp kaçtı. Hastanedeki görevini de bıraktı. Ağrı’da da birçok kişiyi dolandırmış, mağduruz. Şu an nerede olduğunu da bilmiyoruz. Telefonlarını filan hepsini kapatmış. İlk zamanlar görüşüyorduk. ‘Bugün yarın’ diyerek bizi dolandırdığını sonra öğrendik. Bunlar şebeke olmuşlar” şeklinde konuştu.