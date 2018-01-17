Ağrı’da araçların donmaması için onlarca garaj yapıldı

Türkiye’nin en çok kar yağan ve en soğuk illeri arasında gösterilen Ağrı’da, sürücüler önümüzdeki günlerde havaların daha da soğuyacağını düşünerek branda ve profil demirlerle onlarca garaj yaparak önlemlerini almaya çalışıyor. Başta Fırat Mahallesi olmak üzere birçok mahallede yapılan garajlar sayesinde araçlar soğuk havadan korunuyor.

Maliyeti 500 lira ile bin lirayı bulan garajlar sürücülere rahat nefes aldırıyor. Açık havada park halinde bulunan çok sayıda aracın camları zaman zaman buz tutuyor. Araçlarının hem camları hem de benzin depolarının donmasını önlemek isteyen sürücüler, evlerinin yakınlarında boş buldukları yerlere brandadan garaj yaptırıyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda brandadan yapılan garajlara talep her geçen gün daha da artıyor.

Fırat Mahallesi’nde aracı için garaj yapan Mustafa Güneş, havaların geceleri çok soğuk olduğunu ve bu nedenle dizel araçların donduğu söyledi. Araçlarının donmasını engellemek için garaj yaptıklarına değinen Güneş, “Mecburi bir durum olduğu için bu garajları yapmak zorunda kalıyoruz. Garaj fiyatları 500 ile bin lira arasında değişiklik gösteriyor. Mahallenin yüzde 70’i garaj yapmış durumda” dedi.

Abdullah Söylemez - Ahmet Genç

