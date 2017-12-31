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Ağrı’da ’çift başlı buzağı’ şaşkınlığı

Ağrı’nın Eleşkirt ilçesine bağlı Yayladüzü beldesinde yaşayan bir besicinin ineği çift başlı bir buzağı doğurdu.

Ağrıda çift başlı buzağı şaşkınlığı

31 Aralık 2017 10:18

Eleşkirt ilçesinde bir inek, çift başlı buzağı doğurdu. Eleşkirt ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Yayladüzü beldesinde hayvancılıkla uğraşan Enver Özdemir, gebe ineğinin doğum vaktinin gelmesi üzerine durumu bir veteriner hekime haber verdi.

Köye gelen veterinerin müdahalesiyle yaptırılan doğumda Özdemir’e ait inek, iki başlı buzağı yavruladı.

Özdemir, çift başlı buzağının yaşam mücadelesi verdiğini belirterek, "Çift başlı buzağı iki ağzıyla da nefes alıyor ve süt içmeye çalışıyor, fakat bir ağzından içtiği diğer ağzından geri boşalıyor" dedi.

Necmettin Eroğlu

 

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