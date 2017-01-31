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'Ağrı’da deniz vardı da biz mi yüzmedik'

Ağrı’da bir gencin soğuk havada yarı çıplak karın içine atlaması sosyal medyada izlenme rekorları kırıyor.

Ağrıda deniz vardı da biz mi yüzmedik

31 Ocak 2017 13:52
'Ağrı’da deniz vardı da biz mi yüzmedik' - Tıkla İzle

“Ağrı’da deniz vardı da biz mi yüzmedik” notuyla sosyal medyada paylaşılan videoda, ismi Ali Kaya olan bir genç, bina üzerinden karın içine atlayarak yüzme hareketleri yapıyor. Üzerinde sadece şort bulunan ve videoyu çeken arkadaşlarının söylediği tarzda da yüzen genç, kısa süre sonra kardan çıkıyor. Videoyu çekenler tarafından Ağrı merkezde kaydedildiği belirtilen görüntüler, paylaşıldıktan kısa süre sonra sosyal medyada izlenme rekorları kırdı. Videonun altına yapılan yorumlarda ise Doğu kentlerinde yaşayanların soğuk havaya karşı dayanıklı oldukları belirtildi.

(Bülent İba / İHA)

Etiketler: ağrı, deniz


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