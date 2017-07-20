Ağrı’da dişi düve yasağına tepkiler çığ gibi

Hayvan Borsası’nda ticaretle uğraşan Nihat Sönmez adlı vatandaş, Kurban Bayramı’nda dişi hayvan kesimi ve sevkinin yasaklanmasının yanlış olduğunu ve Ağrı’da özellikle dişi hayvanların çok olduğunu söyledi. Düve yasağının vatandaşları perişan edeceğine dikkat çeken Sönmez durumun düzeltilmesi için yetkililerden yardım istedi. Yasaklanmanın Kurban Bayramına 2 ay kala yapıldığını dile getiren Sönmez, “Bu yasaklanma Kurban Bayramına 2 ay kal yapıldı. Bu yasaklanma kış mevsiminde yapılsaydı bizde ona göre tedbirimizi alıp dişi hayvan alım satımında biraz daha alternatifli davranırdık. Sayın Bakan diyor ki eti ucuzlatacağız, dişi hayvanın damızlığın önünü kesmişler bırakmıyorlar satalım. Kasapta et 35 lira dişi hayvanın kilosu burada 22 lira, kasapta herhangi bir ucuzlama yok. Eti şu an 35 liradan alıyoruz. Buna da bir çözüm istiyoruz” dedi.

Tek isteklerinin yetkililerin bir an önce bu olaya el atmasını istediklerini vurgulayan Sönmez, “Bizi perişan etmesinler, mağdur etmesinler. Bu aşamadan sonra intiharlarda olur, adam öldürmelerde, vurmalarda olur. Ben bunu gerçekten söylüyorum, etin kilosunda düşme yapılıyor ama ette herhangi bir düşme olmamış şu an market reyonlarında kıymanın kilosu 45-50 liradır. Oysa Ağrı meydanında şu anda etin kilosu 22 lirayı geçmiyor. Önlem alınacaksa önce marketlerde ve kasaplarda sonra da bu milletin içindeki sorunu halletsinler. Bizim tek temennimiz budur” ifadelerini kullandı.

Zeki Ürgün adlı çiftçi ise 170 tane düve beslediğini bunları satamaması halinde nasıl besleyeceğini ve hayvanlarının çoğunun kısır kaldığını dile getirdi. Düvelerin yaza kadar beslediğinde her birinin bin lira civarında ot ve saman yediğini anlatan Ürgün, “Bakan Bey Ocak ve Şubat aylarında söyleseydi boğa katacaktım. Bu hayvanların hepsi kısır, cins hayvanlarda değil, montofon ve simenterde değil. Peki, ben bunları gelecek sene bahara kadar beslemek için 150 bin lira nerede bulacağım. Bakan Bey kendisini bizim yerimize koysun. Ben 150 bin lirayı nereden getireceğim. Çoban parasını ve yayla paralarını nasıl ödeyeceğiz. Zamanında söyleyeceklerdi. Bayrama az bir süre kaldı, birçok vatandaş hayvanları veresiye aldı peki bunlar bu parayı nasıl ödeyecek. Kes samanının kilosu 1 liraya çıkmış, biz hayvanlarımızı nasıl besleyeceğiz. Bir hayvan günde 15 liralık ot ve saman tüketiyor. Kurbanlarda satılmıyor. Elimiz ayağımız birbirine dolanmış, olmadı Ankara’ya gideceğiz hayvanlarımızı götürüp Bakan Bey’in kapısına döküp döneceğiz, başka çaremiz yok” şeklinde konuştu.

Bir başka çiftçi Mehmet Salih Kösedağ ise yem torbasının un fiyatı ile aynı olduğunu ve 6 aydır hayvanları besiye koyduğunu söyledi. Kösedağ, “6 aydır vatandaşlar yaylada hayvan besliyor, tosun katmamışlar damızlık kurbanlık olsun diye. Sayın Bakanım düveyi hayvan pazarına almıyorsan, ithal edeceğiniz malı ithal edene kadar, gelin biz size düve ve damızlık verelim halka dağıtın. İthal malı getirip dağıtıyorsunuz. Beslemesini ve bakmasını bilmiyoruz, ithal hayvanları bağlayana kadar işler çığırından çıkıyor. Her hafta bana bir kamyon yem boşaltılıyor. 10 kamyon yemden sadece bir kez gelip tahlil alıyorlar. Hayvanı 24 liraya kesiyorsunuz. Allah aşkına Türkiye’de var mı böyle bir kanun. Dünya ülkelerinden hayvanları getiriyorsunuz. Etin kilosunu 22 liradan kasaplara satacağız diye, kendi tanzim mağazalarınızda satıyorsunuz, halk kasaplarına vermiyorsunuz. Etin fiyatını düşüreceğiz diyorsunuz ama hiçbir şey değişmiyor. Rantçıların eline girmiş, bu rantçıların elinden çıkması için çiftçiye, tarıma, yeme ve damızlık hayvanlara destek verin. Halk da rahat etsin. Kurban fiyatları uygundur. Piyasa da şu an durgundur. Dişi düve yasaklanınca piyasa durgunlaştı.

Bu dişi düvelerin önünün açılması lazım. Açmazlarsa millet perişan olmuş. Vatandaşlar şimdiden tosun katarsa 9 ay beklemek zorundadır. Bu malı harcamanın hiç bir anlamı yoktur. Kurbancılara yol açılsın herkes kendi hayvanlarını atsın. Kurban bayramından sonra dişiyi yasaklayabilirler, yılbaşından sonra dişiyi yasaklasınlar, biz yasaklamayın demiyoruz. Fakat şimdi yasaklamışlar, yaylada hayvanları otlayan vatandaşlar vardır. Beside olan hayvanlar var bunları tüketmek zorundalar. Tüketmeseler ne yapabilirler? Borçları var, banka kredileri var, borç almışlar hayvanları senetle almışlar. Satamasalar ne yapabilirler, intihar mı etsinler” diye konuştu.

Ahmet Genç