Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada,"Ağrı Hayvan Pazarında sahte para vermek suretiyle 3 vatandaşımızı dolandıran şüphelinin yakalanmasına yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce geniş çaplı araştırılmalara başlanılmıştır. Yapılan araştırmalar ve MOBESE kamera görüntülerinin incelenmesi neticesinde kimlik bilgileri tespit edilen M.V.Ü. isimli şüpheli görevlilerimizce ilimiz merkezinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüphelinin yapılan üst aramasında 16 adet sahte 100 TL banknot çıkmış, müştekilerden de elde edilen 14 adet 100 TL sahte banknot ile birlikte toplamda 30 adet sahte 100 TL banknot ele geçirilmiştir" denildi.