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Ağrı’da dolu etkili oldu

Ağrı’da sabah saatlerinde etkili olan yağmur öğleden sonra yerini doluya bıraktı.

Ağrıda dolu etkili oldu

29 Mayıs 2018 16:52

Ağrı’da son günlerde etkili olan sağanak yerini doluya bıraktı. Yaklaşık 10 dakika etkili olan doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kısa sürede cadde ve sokaklar beyaza büründü. Araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekerken sürücüler zor anlar yaşadı. Daha sonra etkisini kaybeden dolu yerini güneşli havaya bıraktı. Aralıklarla yağmur yağdığını söyleyen vatandaşlar doluya hazırlıksız yakalandıklarını söyleyen vatandaşlar Mayıs ayının son günlerinde hemen hemen her gün yağmurun yağdığına dikkat çekti.  

Abdullah Söylemez
 

 

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