Ağrı’da dolu etkili oldu

Ağrı’da son günlerde etkili olan sağanak yerini doluya bıraktı. Yaklaşık 10 dakika etkili olan doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kısa sürede cadde ve sokaklar beyaza büründü. Araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekerken sürücüler zor anlar yaşadı. Daha sonra etkisini kaybeden dolu yerini güneşli havaya bıraktı. Aralıklarla yağmur yağdığını söyleyen vatandaşlar doluya hazırlıksız yakalandıklarını söyleyen vatandaşlar Mayıs ayının son günlerinde hemen hemen her gün yağmurun yağdığına dikkat çekti.

Abdullah Söylemez

