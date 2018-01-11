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Ağrı’da donan şelale Pamukkale travertenlerini andırıyor

Dondurucu soğukların etkili olduğu Ağrı’da buz tutan Yolluyazı Köyü Şelalesinin görüntüsü Pamukkale Travertenlerini andırdı.

Ağrıda donan şelale Pamukkale travertenlerini andırıyor
Ağrı’da donan şelale Pamukkale travertenlerini andırıyor - Foto Galeri

11 Ocak 2018 09:22

Sibirya soğuklarının etkisini sürdürdüğü Doğu Anadolu Bölgesinde günlük yaşam olumsuz etkileniyor. Geceleri hava sıcaklıklarının sıfırın altında eksi 15 derecenin üzerinde ölçüldüğü Ağrı’da, Yolluyazı Köyü‘nde bulunan şelale tamamen dondu. 10 metreyi bulan buz sarkıtlarının oluştuğu şelale doğa ve fotoğraf tutkunlarına görsel şölen sunuyor.

Havaalanına yakın olan şelaleyi zaman zaman yerli ve yabancı turistlerde ziyaret ediyor. Yaz mevsiminde piknik yapan vatandaşların en çok uğradığı gözde mekânlardan biri olan şelale, kışında soğuk hava ile birlikte metrelerce uzunluğunda oluşan buzlar ziyaretçilerine doyumsuz anlar yaşatıyor. Köyde yaşayan vatandaşlarda soğuk havaya aldırış etmeden köyün dışında bulunan şelaleye gelerek bir yandan geziyor, bir yandan da bol bol fotoğraf çektirerek sosyal paylaşım sitelerinde paylaşıyorlar. Öte yandan köylüler buz tutan şelaleyi ‘Pamukkale Travertenlerine’ benzetiyor.

Şelalenin fotoğrafını çekerek anı ölümsüzleştiren Muhammed Sefa Seyhan, kayaların neredeyse tamamen buz tuttuğunu ve buz sarkıtlarının boyunun 10 metreyi bulduğunu söyledi.  

Abdullah Söylemez - Ahmet Genç
 

 

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