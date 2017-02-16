Ağrı merkeze bağlı Dambat köyünde Kayalıklar olarak bilinen bölgede gündüz eriyen kar suları, gece etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle metrelerce yükseklikte ve genişlikte buz kütlesine dönüştü. Çevredeki vatandaşların şaşkınlıkla izlediği buz kütlesi kartpostallık görüntüler oluşturdu. Köylülerin ve çevredeki insanların buz şelalesi olarak da bildiği kayalıkları ziyaret eden vatandaşlar, gördükleri buz kütlesi karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Köylülerden Emircan Kurt, vatandaşların gelip burada fotoğraf çektiğini, eriyen kar sularının buraya akmasıyla birlikte kayalıkların buz tuttuğunu söyledi. Kayalıkların her yıl buz tuttuğunu belirten Kurt, "Kayalıklar olarak bildiğimiz bu bölge, şelale olarak da biliniyor. Buzların uzunluğu dört metreden fazla, genişliği ise yaklaşık iki metredir" dedi.

Kayalıklarda oluşan buz kütlesi önünde fotoğraf çektiren vatandaşlardan Engin Kılıçaslan ise gördüğü manzara karşısında şaşkınlık yaşadığını belirtti. İlk defa bu şekilde büyük bir buz kütlesiyle karşılaştığını dile getiren Kılıçaslan, “Dambat köyünde oluşan buz kütlesiyle fotoğraf çekmek için Ağrı merkezden geldim. Oluşan buz, yaklaşık üç dört insan boyunda, üç kişi kollarımızı açarak alanda bulunan sadece bir buz kütlesini kucaklamaya çalıştık, ellerimizi zor birleştirdik" ifadelerini kullandı.

Ahmet Genç