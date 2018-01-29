Ağrı’da eksi 15 derecede asker uğurlaması

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’e yönelik başlatılan ‘Zeytin Dalı’ operasyonu devam ederken, Ağrı Kazım Karabekir Mahallesi’nde vatandaşlar Kütahya’da vatani görevini yapacak olan Sezai Özgün'ü mahalleden uğurladılar. Hava sıcaklığının sıfırın altında eksi 15 derece olarak ölçüldüğü kentte, asker arkadaşları, yakınları ve mahalleden onlarca kişi askeri yalnız bırakmadı. Kürtçe ve Türkçe şarkılar seslendirerek vatandaşlara cezbetti. Gönüllerince eğlenen gençler gecenin ilerleyen saatlerinde havalar soğuyunca çareyi lastik yakmakta buldu. Bir yandan halay çekip bir yandan ateş etrafında ısınmaya çalışan gençlerin coşkusu geceye damga vurdu. Askerin arkadaşları askeri havaya kaldırarak ‘En büyük asker bizim asker’ sloganları attı. Oldukça renkli görüntülerin ortaya çıktığı asker uğurlama gecesi gecenin ilerleyen saatlerinde sona erdi.

‘Vatanımıza ve milletimize hayırlı olsun’

Askere gitmek için oldukça heyecanlı ve mutlu olduğunu söyleyen Sezai Özgün, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı’nda askerlik yapacağını belirtti. Arkadaşları ve yakınlarının kendisini yalnız bırakmadığını ifade eden Özgün, “Çok eğlendik, askerlik eğlencemi yaptım, çok mutluyum. Herkese selam olsun vatanımıza ve milletimize hayırlı olsun. Arkadaşlarım beni yalnız bırakmadı, hava şartları ne olursa olsun biz Ağrı çocuğuyuz” dedi.

Uğurlama törenine katılan asker arkadaşları ise böylesi mutlu bir günde Özgün’ün mutluluğuna ortak olduklarını dile getirerek, soğuk havaya rağmen arkadaşlarını yalnız bırakmadıklarını ve gelen herkese teşekkür ettiklerini kaydetti.

Abdullah Söylemez