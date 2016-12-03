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Ağrı'da emniyet imamı öğretmen tutuklandı

Ağrı'da FETÖ soruşturmasında, İl Emniyet Müdürlüğü yapılanması içerisinde polis akademili rütbeli emniyet personelinin sözde imamı olduğu tespit edilen öğretmen tutuklandı.

Ağrıda emniyet imamı öğretmen tutuklandı

03 Aralık 2016 18:32

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan araştırmalar kapsamında terör örgütü içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren ve ilimiz emniyet yapılanması içerisinde polis akademili rütbeli emniyet personelinin sözde imamı olduğu tespit edilen Faruk kod adlı F.C. isimli örgüt mensubu Kahramanmaraş ilinde yakalanarak 23 Kasım 2016 günü Müdürlüğümüze getirilmiştir. Öğretmen olan örgüt mensubu F.C. 1 Aralık 2016 günü adli mercilere sevk edilmiş olup, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır" denildi. 

Etiketler: ağrı, emniyet imamı öğretmen


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