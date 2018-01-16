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Ağrı’da eşeğe binemeyen çocukların komik anları

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde eşeğe bir türlü binemeyen 3 çocuğun görüntüsü komik anlara neden oldu.

Ağrıda eşeğe binemeyen çocukların komik anları

16 Ocak 2018 09:21
Eşeğe binemeyen çocukların komik anları - Tıkla İzle

Doğubayazıt ilçesinde köylerine gitmek isteyen 3 çocuk eşeğe binmek için kıyasıya yarışması cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal paylaşım sitelerinde büyük beğeni toplayan ve binlerce kez paylaşılan görüntülerde eşeğe ilk olarak çocukların en büyüğü biniyor. Geriye kalan 2 çocuk eşeğe binmek için dakikalarca mücadele ediyor. Eşeğe bir türlü binemeyen çocuklara, eşekten inen arkadaşları bacaklarından tutarak eşeğin üzerine oturtuyor. Eşeğe binmek için koşan bir çocuk ise hızını alamayınca eşeğin üzerindeki arkadaşı ile birlikte yere düşüyor. Eşeğe binmek için dakikalarca pes etmeden mücadele eden çocuklar çevrede ki vatandaşları adeta gülme krizine soktu. Görüntünün sonunda 2 çocuk eşeğe binerken, 1 çocuk birkaç denemenin ardından eşeğin üzerinde tutunamıyor ve sürekli yere düşüyor. Çocuklar daha sonra eşekleri ile birlikte gözden kayboluyor. 

Abdullah Söylemez

Etiketler: ağrı, eşek

 

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